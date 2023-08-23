В Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ у Невельского, Майорска и Курдюмовки

По данным ведомства, противник потерял до 180 бойцов на донецком направлении

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 180 бойцов.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.