23 августа, 11:09,
обновлено 23 августа, 11:31
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ у Невельского, Майорска и Курдюмовки

По данным ведомства, противник потерял до 180 бойцов на донецком направлении

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 180 бойцов.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он. 

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