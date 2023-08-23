Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 60 военнослужащих.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ясполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-30", - сказал он.