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обновлено 23 августа, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 60 военнослужащих.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ясполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-30", - сказал он. 

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