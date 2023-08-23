23 августа, 11:13,
обновлено 23 августа, 11:21
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на на южнодонецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери противника составили до 145 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 145 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении, танк и гаубицу М109 Paladin. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
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