Минобороны РФ заявило, что система ПВО перехватила снаряд РСЗО HIMARS

По данным ведомства, также уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 462 самолета, 246 вертолетов, 5 970 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 457 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 011 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 390 единиц специальной военной автомобильной техники.