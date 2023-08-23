МиГ-29 не допустил нарушения госграницы России самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-29 поднимался в воздух из-за приближения Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии к госгранице РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"23 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - отметили в НЦУО.

Там уточнили, что экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. "При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в центре.

Как отметили в НЦУО, полет МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.