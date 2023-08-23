Ударные вертолеты Балтфлота неуправляемыми ракетами поразили наземные и морские цели

Дальность удара варьировалась от 500 м до 3 км

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота при проведении учений отработали практическое применение неуправляемых ракет и других авиационных средств поражения по морским и наземным целям, сообщила пресс-служба флота.

"Более 10 экипажей Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот. Объектами уничтожения стали колонны техники, живая сила, укрепления и высокоскоростные малоразмерные морские цели условного противника, обозначенные на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле и морю поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых ракет С-8 и универсальных пушечных контейнеров УПК-23/250 со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.

Ударный вертолет Ми-24 создан Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса. Предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Вертолет способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.