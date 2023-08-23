Российские миротворцы зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Четыре нарушения режима прекращения огня было зафиксировано российскими миротворцами в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене.

Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство по данному факту.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - отметили в Минобороны.