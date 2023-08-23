23 августа, 17:19,
обновлено 23 августа, 17:28
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили пять лодок и катеров ВСУ при попытке переброски военных через Днепр

Как сообщили в пресс-центре группировки "Днепр", также уничтожены до 20 украинских военнослужащих

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, а также до 20 украинских военнослужащих были уничтожены при попытке переброски с правого берега Днепра на острова. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки "Днепр" выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на острова", - сказал Кодрян в видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны.

По словам начальника пресс-центра группировки, также подразделения радиоэлектронной борьбы приземлили разведывательный беспилотник противника самолетного типа.

"Расчет противотанкового ракетного комплекса успешно поразил скрытую в прибрежной зоне буксируемую гаубицу М777 с помощью управляемой ракеты на удалении свыше четырех километров", - сказал Кодрян.

Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки нанесли огневое поражение четырем минометным расчетам ВСУ и уничтожили два склада с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация