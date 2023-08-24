Источник сообщил, что стоимость ремонта "Адмирала Нахимова" превысила 200 млрд рублей

Он уточнил, что это связано с ростом цен на работы и материалы для комплектующих

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 "Орлан" Северного флота, выполняющихся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

"Стоимость ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова" с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным собеседника агентства, подорожали работы, материалы для комплектующих, сами системы, предназначенные для оснащения корабля. Также постоянно увеличиваются требования ВМФ к проводимым на крейсере работам, из-за чего их зачастую приходилось переделывать.

Ранее в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев сообщал ТАСС, что "Адмирал Нахимов" вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году.

О крейсере

ТАРКР "Адмирал Нахимов" проходит ремонт и модернизацию на предприятии "Севмаш" в Северодвинске с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года.

В июне в ходе Международного военно-морского салона глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что ТАРКР "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на предприятии может выйти на ходовые испытания в декабре 2023 года или в мае 2024 года. По его словам, по состоянию на июнь этого года крейсер находился на завершающем этапе ремонта и модернизации. Шла отделка кают, наладка оборудования и корабельных систем. В работе участвовали более 3 тыс. человек. Одновременно шли швартовые испытания корабля. Он готовился к заселению экипажа.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера.