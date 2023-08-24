Группировка Северного флота отработала защиту островной зоны на Земле Франца-Иосифа

В частности, в ходе учений военнослужащие провели тренировку по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований со стрельбами из штатного стрелкового оружия

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Личный состав группировки Северного флота провел учения по защите островной зоны и побережья в Арктике. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа", - отметили в пресс-службе.

На побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа на вертолетах Ка-27, которые были подняты в воздух с большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков", были доставлены десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

"После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом "на упор" с борта большого десантного корабля "Александр Отраковский", подразделения морских пехотинцев Северного флота на двухзвенных тягачах ДТ -10П "Витязь" совершили марш в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку высадки морского десанта", - рассказали на флоте.

В ходе учений морпехи взаимодействовали с тактической группой Северного флота, которая дислоцируется на острове Земля Александры. В частности, они отработали проведения рейдовых действий в Арктике, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований со стрельбами из штатного стрелкового оружия.

В арктическую экспедиционную корабельную группировку Северного флота входят корабли и суда обеспечения во главе с БПК "Вице-адмирал Кулаков". Ею командует заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Группировка продолжит решать задачи по защите интересов России в Арктике. За время похода она уже прошла более 2 тыс. морских миль.