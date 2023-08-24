Военные РФ провели занятие по инженерной подготовке с армейскими подразделениями Сирии

В Минобороны России пояснили, что мероприятие проходило в рамках обмена опытом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Занятие по инженерной подготовке провели российские военнослужащие для подразделений сирийской армии в Алеппо. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе практической части занятий российские военнослужащие продемонстрировали сирийским коллегам различные типы инженерных боеприпасов, раскрыли особенности устройства и их основные тактико-технические характеристики, способы установки и методы подрыва для наибольшей эффективности поражения целей", - отметили в оборонном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, занятие проходило в рамках обмена опытом. Российские инструкторы показывали после каждого подрыва мин сирийским военнослужащим мишени, которые стояли в зоне сплошного поражения.

"Сирийские военные инженеры под руководством российских военнослужащих самостоятельно установили и произвели дистанционные подрывы противопехотных мин направленного действия МОН-50 и МОН-100, а также противотанковой мины ТМ-62", - сказали в ведомстве.