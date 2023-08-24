МиГ-31 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения российской госграницы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом в четверг сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"24 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

В НЦУО отметили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от госграницы РФ. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - отметили в ведомстве.