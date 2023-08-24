Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по центру принятия решений ВСУ

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута. "Объект поражен", - подчеркнул Конашенков.