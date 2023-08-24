24 августа, 10:00,
обновлено 24 августа, 10:14
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении свыше 6 тыс. беспилотников ВСУ с начала спецоперации

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожены 462 самолета и 246 вертолетов ВСУ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили свыше 6 000 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6 012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 476 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 024 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 12 408 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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