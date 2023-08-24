МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Приютного в Запорожской области

По данным военного ведомства, также было нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" в ДНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, также было нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой Народной Республики.