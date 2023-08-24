МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО за сутки четырех снарядов РСЗО HIMARS

По данным военного ведомства, уничтожены 42 украинских беспилотника

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково Луганской Народной Республики, Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак Запорожской области, Доброполье Херсонской области и Таволжанка Харьковской области", - сказал Конашенков.