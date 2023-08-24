24 августа, 10:14
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО за сутки четырех снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России

По данным военного ведомства, уничтожены 42 украинских беспилотника

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково Луганской Народной Республики, Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак Запорожской области, Доброполье Херсонской области и Таволжанка Харьковской области", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация