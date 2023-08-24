24 августа, 10:45
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры уничтожения позиционного района ПВО ВСУ российским Су-34

© Минобороны России

По данным ведомства, удары нанесли с использованием управляемых ракет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России управляемыми ракетами уничтожили позиционный район противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ.

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В ведомстве отметили, что на видео запечатлены кадры уничтожения пункта управления, радиолокационной станции и двух пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области. "Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

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© Информационное агентство ТАСС
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