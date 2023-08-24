МО РФ показало кадры уничтожения позиционного района ПВО ВСУ российским Су-34

По данным ведомства, удары нанесли с использованием управляемых ракет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России управляемыми ракетами уничтожили позиционный район противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на видео запечатлены кадры уничтожения пункта управления, радиолокационной станции и двух пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области. "Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.