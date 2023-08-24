Танкист сообщил, что экипажу танка "Алеша" всегда доставались самые сложные участки фронта

По словам командира танкового взвода Александра Левакова, кроме его экипажа "на Новодаровку никто из танкистов не ходил"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил РФ, разгромившему колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта. Об этом заявил командир танкового взвода Александр Леваков.

"Мы оказались на этом месте, получили команду от командира с позывным Артист. Тут поступает срочная команда выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность. Мы не знали, что наc там ожидает, мы постоянно работаем на свой страх и риск. Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники. Кроме нас на Новодаровку никто из танкистов не ходил", - сказал Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

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