Путин пообещал наградить оставшегося без медали члена экипажа танка "Алеша"

Речь идет о старшем лейтенанте, командире танковой роты Расиме Баксикове, который заменил раненого механика-водителя и сел за руль танка

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Один из членов экипажа танка "Алеша", который остался без награды, обязательно ее получит, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с танкистами в Кремле.

"Мы 4-го числа (речь идет о 4 июня - прим. ТАСС) потеряли своего механика-водителя. Он получил ранение, но машину не бросил, нас отвез. Потом его госпитализировали. Потом Расим [Баксиков, старший лейтенант, командир танковой роты] сел 4-го числа за рычаги. Но получается, что его просто-напросто забыли, - рассказал главе государства командир танкового взвода лейтенант Александр Леваков. - Получается, он остался без награды, а он, считайте, с нами работал все это время, с января до этого".

Путин заверил, что несправедливость будет улажена. "Александр Сергеевич, не переживайте! Все сделаем в лучшем виде! Вы-то о нем не забываете и никто, значит, не забудет. Здесь нет никаких сомнений", - пообещал глава государства, обратившись к Левакову.

Военнослужащие рассказали главе государства о том, что их боевой товарищ вернулся в строй, не долечившись. По словам Левакова, механик-водитель "остался на боевых, ушел - не долечился". "Сказал: "Пацаны, я буду с вами". В итоге пришел, у него трещина в височной части, ему надо пластину ставить или еще что-то. Он убежал [из госпиталя], получается", - рассказал Леваков о несгибаемом боевом характере товарища. Баксиков добавил, что теперь военнослужащий страдает от продолжающихся головных болей. Путин и здесь обещал помочь. "Так и сделаем, хорошо, что сказали мне", - сказал он.

В разговоре с военными Путин признался, что людям до сих пор до деталей так и не понятно, как складывался бой у экипажа "Алеши". "Вы как оказались именно на этом месте и в это время?" - расспросил бойцов он. Леваков рассказал, что экипаж, выполнял задание командира 127-й дивизии с позывным "Артист" срочно выйти в район Новодаровки и зачистить местность. "То есть вы не ожидали, что вас там ожидает?" - переспросил президент. "Спросите у Лехи, мы постоянно работаем на свой страх и риск. Командир 127-й дивизии нас, получается, ставил на самые жесткие участки. Он прекрасно нашу работу знает", - сообщил Леваков. Баксиков добавил, что кроме его ребят "на Новодаровку никто не ходил из танкистов".

Военные также рассказали президенту и о том, как эвакуировали другой поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. "Нужно сделать очень все быстро, потому что и ты рискуешь в этот момент, и та машина, которая тебя эвакуирует тоже рискует еще больше", - рассказал Баксков, добавив, что вообще гораздо безопаснее оставить машину на поле боя и уйти пешком от артиллерийского обстрела.

Президент расспросил командира танковой роты о том, почему, несмотря на наличие девяти танков под командованием, он все равно садился сам за танковые рычаги. "Как бы вам это описать? Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься, туда страшно ходить, на самом деле, нужно что-то делать с этим страхом и в любом случае выполнять свою работу", - ответил Баксиков. "То есть просто показывая это личным примером?" - уточнил президент. Получив утвердительный ответ, он заметил, что "это в лучших традициях российского офицера". "Была бы шашка, но шашку нам не выдают", - рассмеялся в ответ Баксиков. "Вот Александр Сергеевич [Леваков] точно на башне бы с шашкой ездил", - кивнул он на своего товарища, обладателя густой бороды. "На казака похож", - согласился глава государства. "Он и есть казак", - заверил Баксиков.

Путин не упустил случая, чтобы сказать экипажу "Алеши", что был впечатлен их действиями. "Передвигались вы, конечно, здорово! Это было видно со стороны. Правда-правда!" - сказал он. Отметил президент и работу наводчика. "Вы работали блестяще! По-другому не скажешь, потому что точность была, конечно, филигранной", - похвалил он. Бойцы в свою очередь не поскупились на добрые слова в адрес артиллеристов. "Артиллерия отработала блестяще! Очень точные выстрелы. Если бы не артиллерия, все могло бы по-другому сложиться. Вот, что значит современный общевойсковой бой: мы друг без друга не можем вообще", - заключил Баксиков.

После беседы за столом Путин продолжил на ногах общаться с бойцами, которые собрались вокруг него. Президент также подарил каждому из них на память наручные часы.

Подвиг "Алеши"

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка Т-80 в одиночку поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на запорожском направлении. В Минобороны РФ рассказали, что экипаж "Алеши" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков решил занять его место в бою.

Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа, занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Баксиков вступил в бой с превосходящими силами противника. "Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка", - рассказали в военном ведомстве.

Экипаж уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк ВС России получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, Баксиков совместно со своим экипажем решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.