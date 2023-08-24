24 августа, 14:29
Военная операция на Украине

Силы РФ пресекли попытку высадки военных ВСУ в Херсонской области

Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, "артиллерия среагировала незамедлительно"

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Силы РФ в четверг утром потопили две лодки с восемью военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались преодолеть Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Он отметил, что, судя по экипировке, это были военные сил специальных операций. Попытка высадки была пресечена между городом Голая Пристань и селом Кардашинка.

"Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно - одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе - и тоже потопили", - написал Сальдо в своем Telegram-канале, добавив, что все боевики были уничтожены. 

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