24 августа, 16:14
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах в Артемовске

По словам врио главы ДНР, "самые горячие участки на южнодонецком направлении" - это рубеж Урожайное - Старомайорское

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация на флангах в Артемовске (украинское название - Бахмут) стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самые горячие участки на южнодонецком направлении - рубеж Урожайное - Старомайорское. Постоянно идут атаки противника, постоянно противник пытается закрепиться. Другая горячая точка - это артемовское направление. По флангам <...>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется", - отметил Пушилин. 

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УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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