Истребитель F-16 проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС России на юге Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, самолеты коалиции за сутки 19 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Истребитель F-16 так называемой международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России у южной границы Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

"23 августа в 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 м истребитель F-16 "коалиции" допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями проамериканская коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Опасные ситуации

Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки 19 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии, заявил Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 19 нарушений тремя парами истребителей F-35, четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, авиация коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. "За сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Кулить.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. "В течение суток над позициями сирийских правительственных войск огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотных летательных аппарата боевиков, снаряженных самодельными взрывными устройствами", - заявил Кулить.

Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры.