В России создали складной дрон-разведчик "Ворон-75" из вспененного полипропилена

Как отметил представитель компании-разработчика "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев, эти БПЛА легкие и менее заметны, чем аппараты с карбоновым или металлическим покрытием

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские специалисты представили легкий складной беспилотный летательный аппарат для разведки "Ворон-75" из вспененного полипропилена (EPP). Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев.

"Аппарат "Ворон-75" сделан из очень легкого материала - вспененного полипропилена - и хорошо подходит под разведывательные задачи за счет того, что протяженность полета дрона составляет до 100 км. Для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) противника этот легкий материал менее заметен, что является выгодным конкурентным преимуществом БПЛА по сравнению с аппаратами с карбоновым или металлическим покрытием. На большой высоте наш БПЛА довольно сложно запеленговать, поэтому с ним можно проводить разведывательные операции", - сказал он.

По словам Зубарева, дрон можно транспортировать в обычном рюкзаке, а подготовка к взлету занимает порядка двух минут. "В собранном виде "Ворон-75" весит от 2 до 4 кг в зависимости от установленных камер. Аппарат достаточно легко складывается пополам, крылья снимаются, и его легко переносить. Сейчас несколько наших дронов проходят испытания в зоне спецоперации", - отметил он.

Специалист подчеркнул, что новейший дрон разработан в соответствии с пожеланиями российских военнослужащих - участников спецоперации. "Весной были встречи боевых подразделений с разработчиками, и одним из пожеланий к производителям было делать малозаметные для РЭР аппараты", - сказал Зубарев.

Время полета беспилотника - до 75 минут. Высота полета - до 3 км. Крейсерская скорость - 75 км/ч, максимальная скорость - 100 км/ч.