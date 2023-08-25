Замминистра обороны РФ вручил награды военнослужащим в Запорожской области

Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и нагрудные знаки "Гвардия" военнослужащим, которые отличились в боях на ореховском и других направлениях

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 71-го гвардейского мотострелкового полка на передовых позициях в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Ваше мужество и отвага — пример для всех военнослужащих вооруженных сил. Вы — наша гордость, гордость страны, гордость вооруженных сил, своих близких и родных", — приводятся в сообщении слова Горемыкина в обращении к бойцам и офицерам. "Это самые настоящие, главные боевые награды. Вы их заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге", — добавил он.

Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и нагрудные знаки "Гвардия" военнослужащим, отличившимся в боях на ореховском и других направлениях.

"Видел технику, видел врага — один рефлекс только — принимать бой, либо как-то дождаться момента, когда подойдут ближе… то есть только так. Все смелые, все ни шагу назад, никто не боится. Там в порыве страха и адреналина все очень быстро реагируют", — рассказал про боевую работу один из военнослужащих 71-го гвардейского полка, награжденный орденом Мужества, следует из материалов.

"Остановили проход противника, не дали ему пройти дальше. Вычислили их позиции и уничтожили. Было тяжело, но мы не допустили прорыва. У них шансов нет. Мы по всем направлениям их держим. Думаю, в скором будущем сами пойдем в наступление", — отметил другой военнослужащий, награжденный медалью "За отвагу".

Указом президента Российской Федерации № 596 от 9 августа 2023 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 71-му мотострелковому полку присвоено почетное наименование «гвардейский», уточняется в материалах ведомства.