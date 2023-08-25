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Военная операция на Украине

Участникам СВО на передовой вручили документы на выделение субсидий на жилье

В Минобороны РФ сообщили, что руководство ведомства уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащим - участникам спецоперации на передовой вручили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья, сообщили в Минобороны РФ.

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"Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что решения на выделение субсидий военнослужащим вручили заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" ведомства Валерий Абраменков.

В министерстве добавили, что руководство Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения. 

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