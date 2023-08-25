25 августа, 07:51
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномета

По словам представителя экстренных служб региона, погибли семь военнослужащих ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, а также гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: четыре боевика ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести); гаубица "Мста-Б" с боекомплектом (потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне были уничтожены гаубица М777 и позиция ВСУ, на каховском направлении - гаубица Д-30 с боекомплектом и место временной дислокации одного из подразделений украинской армии, выведены из строя два автомобиля. 

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