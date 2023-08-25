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Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что ВСУ с конца июля потеряли более 1 тыс. человек в атаках на Работино

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что это безвозвратные потери противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Украинские войска с конца июля потеряли свыше 1 тыс. человек из состава 10-го армейского корпуса в ходе атак на населенный пункт Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Если мы говорим о безвозвратных потерях - убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, - то это более 1 тыс. человек. Если говорить в целом, в том числе о раненых, которые могут вернуться в строй, то речь идет о нескольких тысячах боевиков. Потери у ВСУ колоссальные. 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля", - сказал Рогов.

Ранее он сообщил ТАСС, что украинское командование перебрасывает в район Работина новые подразделения из состава 10-го корпуса - тактическую группу "Марун", 47-ю бригаду в дополнение к находящейся на этом направлении 82-й бригаде ВСУ.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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