В порту Туапсе из-за учений приостановили движение судов

Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Новороссийская военно-морская база проводит в пятницу в акватории морского порта Туапсе учения с тренировочными стрельбами, в связи с чем приостановлено движение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"Сегодня, 25 августа, с 11 часов до 15:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие.