Песков назвал "паршивыми поступками" случаи оскорбления ветеранов СВО

Пресс-секретарь президента заявил, что это делают "совершенно нехорошие люди, подонки, которые будут заслуживать и заслуживают абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес ветеранов СВО "паршивыми поступками", заявив, что общество этого абсолютно не приемлет.

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе", - сказал Песков, комментируя несколько случаев нападений на ветеранов СВО и их родственников в российских регионах.

Представитель Кремля подчеркнул, что это делают "совершенно нехорошие люди, подонки, которые будут заслуживать и заслуживают абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания".

Пресс-секретарь президента отметил, что и общественные организации, и правоохранительные органы не остаются индифферентными к таким проявлениям.

Песков напомнил, что "все последнее время на всех рабочих встречах, которые прямо или косвенно имеют отношение к новым регионам, общаясь с губернаторами и руководителями этих новых регионов, с министрами и вице-премьерами, с руководителями компаний президент в первую очередь поднимает вопросы, связанные с заботой о людях в этих регионах, с заботой об участниках специальной военной операции, их родственников, родных и близких". Он добавил, что это одна из главных тем, на которой концентрируется президент.