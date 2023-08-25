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обновлено 25 августа, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки

Потери противника составили до 260 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки, потери противника составили до 260 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал он.

Конашенков добавил, что ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20. 

Теги:
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