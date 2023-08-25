МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 125 военных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 125 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab и две артсистемы M777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате боев на южнодонецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 артиллерийские системы М777 производства США, 2 гаубицы "Мста-Б" и 1 - Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - сказал он.