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обновлено 25 августа, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ в районе Работина

Российские силы на запорожском направлении отразили пять атак противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Работина, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов", - сказал он.

Также, по словам официального представителя Минобороны, на запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем в минувшие сутки были отражены пять атак противника. 

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