МО РФ сообщило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ в районе Работина

Российские силы на запорожском направлении отразили пять атак противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Работина, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов", - сказал он.

Также, по словам официального представителя Минобороны, на запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем в минувшие сутки были отражены пять атак противника.