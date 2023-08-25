МО РФ сообщило о перехвате переделанной в ударный вариант украинской ракеты С-200

Российские силы за сутки сбили и подавили 73 беспилотника ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны перехватили переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200, также за сутки сбито и подавлено средствами РЭБ 73 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что в течение суток "сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата". "В том числе в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково Луганской Народной Республики, Берестовое, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области", - отметил Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6 085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 492 танка и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 424 единицы специальной военной автомобильной техники.