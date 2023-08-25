Воины-добровольцы и участники теробороны будут принимать присягу перед госфлагом России

Кроме того, под действие нормы подпадают работники центра специального назначения "Охрана" Запорожской области и другие аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом России. Такое решение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции. Кроме того, под действие нормы подпадают работники центра специального назначения "Охрана" Запорожской области и другие аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.

Также присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.

Установлен следующий текст присяги: "Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй" (текст в целом аналогичен, но в деталях отличается от текста военной присяги - прим. ТАСС).

Не нужно принимать присягу тем, кто ранее уже давал подобную клятву, служа в российской или советской армии. Федеральным органам власти, в которых предусмотрена военная служба, а также руководителям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с присягой.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.