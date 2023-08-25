Путин присвоил почетные наименования четырем бригадам и полку

Глава государства отметил их массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований четырем бригадам и одному полку. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как следует из указов, глава государства постановил присвоить почетное наименование "гвардейская" 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной бригаде, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 18-й бригаде армейской авиации и 238-й артиллерийской бригаде. Почетное наименование "гвардейский" также получил 70-й мотострелковый полк.

Отмечается, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами бригад и полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Указы вступают в силу со дня подписания.