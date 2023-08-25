Источник: исследовательское судно "Евгений Горигледжан" войдет в состав флота 30 августа

Акт передачи судна Минобороны РФ был подписан ранее

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Минобороны России, ориентировочно будет передано заказчику 30 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Торжественная церемония подъема флага на судне, построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована на 30 августа", - сказал он. По его словам, точная дата может меняться.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Акт передачи судна МО РФ был подписан ранее.

ОИС "Евгений Горигледжан" проекта 02670 было заложено 19 марта 2016 года. Оно названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана (19.03.1934 года - 26.09.2014 года). Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз".

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. Оно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 человек экспедиции.