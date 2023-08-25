Балтфлот провел учения по оказанию помощи аварийной подлодке на дне моря

В нем было задействовано спасательное судно СС-750, роль аварийной субмарины выполняла дизельная электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Учения по отработке практических навыков оказания помощи аварийной подводной лодке, лежащей на морском грунте, прошло на Балтийском флоте. В нем было задействовано спасательное судно СС-750, роль аварийной субмарины выполняла дизельная электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", сообщила пресс-служба флота.

"Для решения задач в акватории Балтийского моря у калининградского побережья с судна-носителя СС-750 был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30", - говорится в сообщении.

Экипаж спасательного аппарата провел поиск подводной лодки, лежащей на глубине более 50 м. Выполнив визуальный осмотр комингс-площадки "аварийной подлодки", спасатели очистили ее от донного ила, а затем, состыковавшись с субмариной, провели "эвакуацию" членов экипажа подводной лодки с помощью глубоководного аппарата.

В пресс-службе отметили, что действия спасателей-глубоководников контролировались с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей.

В учении по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке также были задействованы малый противолодочный корабль "Казанец", базовый тральщик "Александр Обухов", водолазный катер "Асхад Зиганшин", противодиверсионный катер "Владимир Носов" и большой гидрографический катер "Владимир Евланов".

Ранее сообщалось, что экипажи боевых кораблей, спасательных судов и морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение глубоководного погружения новой подводной лодки "Кронштадт", проходящей государственные испытания в зоне ответственности флота.

АС-30 - модернизированный автономный подводный поисково-спасательный обитаемый аппарат типа "Приз" (проект 1855). Длина корпуса - 13,5 м, ширина - 3,8 м, высота - 5,7 м. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата - 120 часов, со спасенными - 10 часов.