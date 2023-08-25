25 августа, 19:00,
обновлено 25 августа, 19:00

МО РФ сообщило об опасном сближении двух F-35 проамериканской коалиции с Су-35 над САР

George Frey/ Getty Images
Истребитель F-35
© George Frey/ Getty Images

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, российский летчик продемонстрировал профессионализм и своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пара истребителей F-35 Lightning II международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустила опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией утром в пятницу. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить.

По его словам, российский летчик продемонстрировал профессионализм и своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения.

Кулить добавил, что за прошедшие 24 часа самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Он также обратил внимание на 11 нарушений протоколов деконфликтации со стороны беспилотников коалиции за минувшие сутки. 

Теги:
СШАСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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