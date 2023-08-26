В МО РФ заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Истринском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он был уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника средствами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.