26 августа, 02:01,
обновлено 26 августа, 02:05
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили об отражении пяти контратак на купянском направлении

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Офицер пресс-центра Западной группировки войск Ярослав Якимкин отметил, что российские военные заняли три опорных пункта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли три опорных пункта. Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

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"На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады", - сказал Якимкин.

По его словам, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 14 ударов по скоплению живой силы противника.

Якимкин отметил, что всего за сутки артиллерия группировки и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" уничтожили три артиллерийских орудия М777 американского производства, а также два минометных расчета и один пикап. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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