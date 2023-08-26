26 августа, 09:32
Военная операция на Украине

Боец ВС РФ рассказал, что птицы на Кинбурнской косе предупреждают о приближении ВСУ

Военнослужащий с позывным Свинец сообщил, что бакланы находятся прямо у российских позиций

КИНБУРНСКАЯ КОСА /Херсонская область/, 26 августа. / ТАСС/. Стая больших бакланов, гнездящаяся на Кинбурнской косе в самой западной части Херсонской области, стала природной сигнализацией для несущих здесь службу бойцов разведывательно-штурмовой бригады "Дон" и предупреждает их о приближении дронов и диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС военнослужащий с позывным Свинец.

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"Бакланы - это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. Оседлали, так скажем, дерево сухое и около 100 голов этих бакланов сообщают нам о коптерах, приближающихся "укропах" (украинских военнослужащих - прим. ТАСС) и прочих всех событиях. Они просто так суету не наводят. Они привыкают дней за пять к человеку и на него не реагируют, а вот на нового человека [обращают внимание]", - сказал Свинец.

Боец отметил, что украинские войска поджигают леса в ландшафтном парке на косе, чтобы уничтожать флору и фауну.

Кинбурнская коса, расположенная в устье Днепра на левом берегу Днепровско-Бугского лимана, с которой виден занятый украинскими войсками город Очаков, находится под полным контролем Вооруженных сил России. Уникальный уголок природы, объединяющий в единое экопространство море, степи и леса. В ландшафтный парк прилетали на зимовку более 250 видов птиц, на косе произрастало около 450 образцов флоры, часть из которых занесена в Красные книги Украины и Европы. 

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