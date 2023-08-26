Корабли Севфлота ВМФ РФ провели стрельбы по морским целям на учениях в Баренцевом море

В рамках боевых упражнений отработали взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами БПЛА береговых войск Северного флота, сообщили в СФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) ВМФ России в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков", провела артиллерийские стрельбы по морским и закрытым береговым целям в полигонах флота в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

"В рамках проведения боевых упражнений было отработано взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами беспилотных летательных аппаратов береговых войск Северного флота по приему целеуказания при стрельбе по невидимой береговой цели", - говорится в сообщении.

Стрельбы проводились главным калибром кораблей - 130-мм артиллерийскими установками ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" по морским и береговым мишенным позициям.

После завершения стрельб корабельная группа продолжила выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море. "В целях безопасности районы проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море и воздушное пространство над ними были заблаговременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации", - заключили в пресс-службе.