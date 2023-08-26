МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе населенного пункта Работино

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки на запорожском направлении уничтожено до 115 украинских военнослужащих

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на запорожском направлении уничтожено до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.