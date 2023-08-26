МО РФ сообщило об уничтожении станции РЛС и пункта управления бригады ВСУ

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 139 районах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны, а в районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал он.

Всего за сутки, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили живую силу и военную технику в 139 районах.