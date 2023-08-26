Боец ВС РФ заявил, что ВСУ не оставляют попытки направить ДРГ на Кинбурнскую косу

При этом, по словам замкомандира разведывательно-штурмовой бригады "Дон" с позывным Сахалин, диверсантам Вооруженных сил Украины за последнее время ни разу не удалось высадиться там

КИНБУРНСКАЯ КОСА /Херсонская область/, 26 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки направить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу в самой западной части Херсонской области, однако за последнее время им ни разу не удалось высадиться на берег. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады "Дон" с позывным Сахалин.

"За мое присутствие здесь ДРГ ни разу сюда не выходили. Противник наносит огневое поражение по жилым домам, где находятся мирные жители", - сказал Сахалин.

Он отметил, что "ранее были попытки, пытались высадиться диверсионно-разведывательные группы на острие косы, но были вовремя обнаружены и сброшены обратно в воду". "Возможности у противника форсировать Днепровско-Бугский лиман нет. Подразделения плотно занимают оборону. Тем самым обеспечивают устойчивую оборону бригады. Попыток форсирования противник в последнее время не совершал, потому что прекрасно понимают, что, если они сюда сунутся, то получат по зубам", - добавил Сахалин.

По его словам, ежедневно соединениями группировки войск "Днепр" с Кинбурнской косы наносится огневое поражение украинским войскам. "Фиксируем попадания по складам боеприпасов, скоплению личного состава. Неоднократно на той стороне горел лес, где размещается личный состав. Фактически мы не даем им скопиться в один кулак", - пояснил Сахалин.

Замкомбрига подчеркнул, что "морально-боевой дух личного состава на высоком уровне". "Мы понимаем, почему мы здесь находимся. И личный состав это прекрасно понимает. Каждый знает свою задачу и с честью ее выполняет", - отметил Сахалин.

Его коллега, замкомбрига Сергей Юрченко рассказал ТАСС, что после неудачных попыток украинских диверсантов проникнуть на косу российские военные обнаруживали ласты, акваланги, другое снаряжение для подводного плавания.