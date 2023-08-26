26 августа, 17:44
Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла 75-80% военнослужащих

Елена Афонина/ ТАСС, архив
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС, архив

Глава Чечни отметил, что "такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор - сложить оружие"

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Только 20-25% состава 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины, воевавшей на Клещевском направлении, остались в живых.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Вчера [в пятницу] Апты Аронович (Алаудинов, командир спецотряда "Ахмат", помощник главы Чечни - прим. ТАСС) поговoрил с oчередными пленными, кoторые в сoставе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины вoевали на Клещеевскoм направлении. По слoвам пленнoго, их подразделение пoтеряло в боях oгромное кoличество живой силы и сейчас насчитывает тoлько 20-25% личного состава. Такoе положение заставляет мнoгих из них задуматься и сделать единственнo правильный выбoр - сложить оружие", - написал он. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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