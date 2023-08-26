26 августа, 19:00

МО РФ сообщило об опасном сближении MQ-9 коалиции США с российским Су-35 над Сирией

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Беспилотник MQ-9 международной проамериканской коалиции допустил опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"25 августа с 17:35 в районе Эт-Танф на высоте около 7 200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. 

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© Информационное агентство ТАСС
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