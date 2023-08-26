Самолеты и БПЛА коалиции 17 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, там пролегают международные воздушные трассы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 17 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Тyphoon и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - заключил Кулить.