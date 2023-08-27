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Военная операция на Украине

Российские военные отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

©  Минобороны России

Потери противника составили около 80 человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" пресекли семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 80 боевиков. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества краснолиманского направления штурмовые отряды 42-й и 63-й механизированных бригад, а также бригады специального назначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС) ВСУ предприняли семь попыток атак позиций российсих войск. Профессиональными действиями подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение по противнику", - сказал он.

По словам Савчука, потери украинских войск составили более 80 боевиков. Также были уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и пикап. "В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожен 122-мм миномет с расчетом", - заключил офицер. 

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