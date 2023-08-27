Российский военный сообщил об уничтожении ВС Украины до 70% лесов на Кинбурнской косе

ВСУ также разрушают частные дома, несмотря на то, что не все мирные жители покинули косу, добавил заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко

КИНБУРНСКАЯ КОСА /Херсонская область/, 27 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжающимися обстрелами зажигательными снарядами уничтожили до 70% лесов в ландшафтном парке "Кинбурнская коса" в устье Днепра и около 100 частных домов мирных жителей в нескольких населенных пунктах в самой западной точке Херсонской области, сообщил ТАСС начальник штаба с позывным Нерв.

"С осени 2022 года подразделения бригады "Дон" несут службу по охране берега на Кинбурнской косе. Добровольцы отряда постоянно и, главное, бдительно охраняют позиции, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами. ВСУ сжигают уникальный хвойный лес, который является частью ландшафтного парка с уникальной флорой и фауной. В процентном отношении - это около 70% хвойного леса уничтожено. Бьют также по гражданской инфраструктуре, разрушают при этом дома мирных жителей, известно, что разрушено около 100 домов", - сказал Нерв.

Заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко добавил, что "лес палят ежедневно разными вариантами, в первую очередь - "зажигалками" (зажигательными снарядами - прим. ТАСС)". "Сосна вспыхивает как спичка и, если ветер, то сразу [разгорается]. Этим они и пользуются", - отметил Юрченко.

Частные дома в населенных пунктах, по его словам, оказываются под огнем ВСУ несмотря на то, что не все мирные жители покинули Кинбурнскую косу. Бойцы казачьей бригады стараются оказывать им гуманитарную помощь. При этом российские военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу против украинских войск. "Артиллерия наша работает, парни молодцы - глаза зоркие, поэтому буквально недавно получилось нашему артдивизиону разбить вражеские позиции, вражеский склад", - рассказал Юрченко.

Как передает корреспондент ТАСС, вдоль грунтовых дорог на Кинбурнской косе стоят поврежденные одноэтажные дома и почерневшие после пожаров стволы деревьев. Хвоя в основном осыпалась или пожелтела. Лишь местами встречаются островки зеленых сосен. Очередной удар зажигательным снарядом по лесу ВСУ нанесли в среду, столб дыма все еще поднимается над ландшафтным парком.

Кинбурнская коса, расположенная в устье Днепра на левом берегу Днепровско-Бугского лимана, с которой виден занятый украинскими войсками город Очаков, находится под полным контролем Вооруженных сил России. В ландшафтный парк прилетали на зимовку более 250 видов птиц, на косе произрастало около 450 образцов флоры, часть из которых занесена в Красные книги Украины и Европы. С началом боевых действий ВСУ наносят удары по экосистеме.